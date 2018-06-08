Yenice’de emeklilerin ikramiye sevinci

Karabük’ün Yenice ilçesinde Maaşlarını alan emekliler banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak bayram öncesinde ikramiye almanın sevincini yaşadı.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri, bin liralık ikramiyelerini dün aldı. Sabah saatlerinde bankaya ve ikramiyelerini alan SSK’lı emekliler, yüzleri mutlu bir şekilde ayrıldı. Emekli ikramiyelerini aldıklarını söyleyen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

Emekliler aldıkları ikramiye ile borç ödeyeceklerini belirtirken kimileri de bayram eksikliklerini göreceğini kaydetti.