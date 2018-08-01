Yenice’de fırınlara sabah baskını

Denetimlerde eksikleri tespit edilen fırınlara tutanak tanzim edilirken, denetlenen fırınların eksikliklerinden dolayı yasal işlem yapılarak idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Yenice Belediyesi Zabıta Komiserliği görevini de yürüten Yazı İşleri Müdürü Zekeriya Acar denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, sabah karşı yapılan denetimde çalışanların iş elbiseleri, saç sakal ve tırnak kontrolleri , hamur yapılan tekneler , hamurların bekletildiği alanlar, sağlığa uygunluk durumları, hijyen , paspas temizliği, havalandırma sistemleri, tuvaletlerin temizliği, ekmek gramajları, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol ettiklerini ifade etti.

Zekeriya Acar, halk sağlığını yakından ilgilendiren tüketim maddelerinin üretimine yönelik denetimlerin devam edeceğini ve kesinlikle tolerans tanınmayacağını belirtti.

Yapılan sabah baskınında denetlenen fırınlar ve pastane imalathaneleri işletmecilerine ve işçilerine zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılarda bulunuldu.