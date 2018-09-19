Yenice'de Gaziler Günü kutlandı

Yenice ilçesinde, 'Gaziler Günü' düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katılan Yenice Kaymakamlığına vekaleten bakan Karabük Vali Yardımcısı İsmail Bayata, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yenice Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gürkan Çakır Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Deniz Dönmez yaptı. Dönmez konuşmasında , “Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, tutkalıdır. Olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. Milletlerin iç dinamiğidir. Güç kaynaklarıdır. İşte bu değerlerden bir tanesi de gaziliktir. Kelime anlamı olarak; dinine, vatanına ve namusuna tecavüz eden düşmanı defetmek için muharebeye katılan ve gazadan sağ salim dönenlere verilen bir sıfattır; unvandır. Anadolulun Türkleşmesi ve Müslümanlaşması süreciyle sefer düzenleyen Türk akıncıları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlayan gazilik unvanı 1000 yıldır Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olmuştur” dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Program daha ilçe protokolünün gazilere ve şehit ailelerine karanfil vermesiyle sona erdi.