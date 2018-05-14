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14 Mayıs 2018 19:02

Yenice’de ’HES’e hayır’ dediler

Zonguldak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi 40 kadın Yenice’ye geldi.

Yenice’de ’HES’e hayır’ dediler

14 Mayıs 2018 19:02


Yenice Platformu Başkanı Mustafa Akay tarafından Şeker Kanyonu’nda karşılanan dernek üyeleri, buraya HES yapılacağını öğrenince tepki gösterdiler. Kadınlar, ellerine "HES’E Hayır" broşürlerini alıp tepkilerini ortaya koydular. Dernek üyeleri yakalarına da "Şeker’de HES’e Hayır Turizme Evet" kokartlarını takarak fotoğraf çektirdiler.


Dernek üyeleri adına konuşan Emekli Edebiyat Öğretmeni Selma Özsoy, "Buraları görünce kendimizi cennette hissettik. Böylesine güzel bir doğaya HES yapmak cinayettir. Bu konuda mücadele eden Yenice Platformu’nu destekliyoruz. Her alanda onlara destek vereceğiz. İleride daha kalabalık gruplar halinde gelerek buranın tanıtımına da katkı sağlayacağız" dedi.


Dernek üyeleri kendilerine gösterilen ilgiden de çok mutlu olduklarını belirttiler.




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