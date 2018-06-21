Konu ile ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hakan Yılmaz, Ziraat Mühendisi Mehmet Çalman ve Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Deniz Canlı Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Kaymakam Demirel konu hakkında yaptığı açıklamada “Valimizin talimatları ile yaklaşık 4 aydır ön hazırlıklar devam etmekte, ilçemizdeki ıhlamur ağacı envanterinin çıkarılması, ıhlamur balının üretim miktarının yoğunlaştığı yerlerin tespiti, ıhlamur balı ile ilgili akademik tarama, belirlenen istasyonlara kovanların yerleştirilmesi gibi çalışmalar yapılmıştır. Tabi çalışmanın en başında Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama Merkezi (HARÜM) ile temas kurulmuş ve destek istenmiştir. HARÜM Müdürü Prof. Dr. Kadriye Sorkun’un destekleri ile Yenice Ihlamur Balı, doktora öğrencisi Deniz Canlı tarafından doktora tezine konu edilecektir. Şu anda gerekli doneler proje ekibi tarafından analizler için toplanmaya başlanmıştır. İnşallah çalışmalar olumlu neticelendiğinde, ilçemiz arıcılık faaliyetlerine ekonomik değer katacak marka bir ürün ortaya çıkarılmış ve Yenice Ihlamur Balı markalanmış olacaktır. Aynı şekilde Yenice Şimşir Kaşığının Coğrafi işaretinin alınması çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Sürece destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.