Yenice'de İş Arama Becerileri ve Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri verildi

Yenice'de toplum yararına program kapsamında çalışan yaklaşık 190 kişiye, iş arama becerisi ve mülakat teknikleri konuları ile Bağımlılıkla Mücadele alanında Orman İşletme Salonunda eğitim semineri düzenlendi.

Programa İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile her iki kurumun uzman personelleri ve Yenice'de İŞKUR programlarında çalışanlar katıldı.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, Bakanlığın kuruluşları olarak ortak yaptıkları çalışma ile İl genelinde İŞKUR tarafından uygulanan toplum yararına programlardan yararlanan kişilere yönelik, onların program sonrasında kalıcı istihdamlarının sağlanmasını kolaylaştırmak ve onlara rehberlik etme adına bu eğitimlerin yapıldığını, ilkinin 16 Ekimde Safranbolu'da başlatıldığını ve ikincisinin de Yenice'de TYP'den yararlananlara yönelik olarak düzenlendiğini söyledi. İşsizlikle mücadele ve kişilere yapılacak rehberlik hizmetleri kapsamında bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'de kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik Kurum faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulundu.

Programda daha sonra eğitim uzmanlarınca “İş Arama Becerileri” eğitimi ile “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılığın Olumsuz Etkileri” konularının yanı sıra “Bağımlılık Nasıl Başlar ve İlerler, Bağımlılık Nasıl Tedavi Edilebilir ve Bağımlılığın Hayatımıza Etkileri” konuları da anlatılarak, soru cevap bölümünün ardından eğitim programı sona erdi.