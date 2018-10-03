Yenice'de köylerinde sıcak asfalt başladı

Özel idare asfalt ekipleri altyapısı tamamlanan Güney-Tır-Hisar ve Yazıköy grup yolundan sıcak asfalt çalışmalarına start vererek kaplamaya başladı. Özel İdare Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökçü , AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Genel Meclis Üyeleri Ergün Özgün ve Mehmet Ören, Özel İdare Yol Şube Müdürü Özgür Bülbül , AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarları grup yolunda yapılan asfalt çalışılmalarını yerinde inceledi. Özel İdare Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökçü asfalt çalışmalarını incelemesinin ardından bir değerlendirmede bulunarak, “Karabük il Özel idaresi olarak 2018 yılı asfalt programında Yenice için yaklaşık 15 km'ye yakın soğuk asfalt dediğimiz sathi kaplama dediğimiz asfaltı bu yıl için yaptık bitirdik. Sıcak asfalt dediğimiz bir türlü karışım asfaltında Yenice için Güney-Tır grup yolunda yaklaşık 4 .5 kilometrelik grup yolunda başladık. 3-4 gün içerisinde bitecek. Buradan sonra Nodullar Çakıllar ve Karahasanlar grup yolumuz var. Yaklaşık 4.5 kilometrelik bir kısımda çalışma yapacağız. Bunun arkasından da Seyir Terası yolunu bitireceğiz. Bu seneki programımız da var. Hava şartları müsait olduğunda en kısa sürece bitireceğiz. Başta çalışan arkadaşlarıma , Sayın Valimize, Kaymakamımıza, , İl Genel Meclis Üyelerimize, , Genel Sekreterimize tüm operatörlerimize teşekkür ediyorum. Bizlerin hizmetlerini sabırla bekleyen vatandaşlarımıza da ben özellikle teşekkür ediyorum“ dedi.

Grup yolunun asfaltlanmasından dolayı köy muhtarları ortak bir açıklama yaparak , grup yolunun asfaltlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Köy sakinleri ise köy yollarının sıcak asfalta kavuşmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.