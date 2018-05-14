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14 Mayıs 2018 18:31

Yenice’de ramazan öncesi fırınlar denetlendi

Yenice Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimleri yaptı.

Yenice’de ramazan öncesi fırınlar denetlendi

14 Mayıs 2018 18:31


Zabıta ekipleri gezdikleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.


Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını belirten Yenice Belediyesi Zabıta Amiri Zekeriya Acar , "Halkımızın sağlığını korumak için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettireceğiz." dedi.




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