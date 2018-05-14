Yenice’de ramazan öncesi fırınlar denetlendi

Zabıta ekipleri gezdikleri fırınlarda gerekli denetimleri yaparak temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığını ve genel temizlik ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yaptı.

Halkın sağlığını korumak için fırınlarda rutin kontroller yaptıklarını belirten Yenice Belediyesi Zabıta Amiri Zekeriya Acar , "Halkımızın sağlığını korumak için fırınlarda rutin olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle gramaj ve hijyen konusunda çok hassasız. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Ramazan ayı boyunca denetimlerimizi sıkılaştırarak devam ettireceğiz." dedi.