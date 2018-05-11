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11 Mayıs 2018 10:58

Yenice’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi” ile ilgili Yenice’de alınacak olan tedbirlere ilişkin seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Yenice’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

11 Mayıs 2018 10:58


Kaymakamlık Toplantı Salonunda Kaymakam Muhammet Fatih Demirel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Çağlar Delikaya, ilçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğçe Akdaş, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin, daire müdürleri ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı. Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.


İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin, seçim güvenliği, alınacak tedbirler ve uyulması gereken konular hakkında slayt gösteri eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.




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