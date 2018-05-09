Yenice’de seracılık kursu açıldı

Açıkta ve seralarda sebze yetiştiriciliği konusunda daha kaliteli ve bilinçli bir üretim için Satuk köyünde açılan 20 çiftçinin katıldığı ve öğreticiliğini Ziraat Mühendisi Mehmet Çalman ve Tekniker Ercan Cebecik’in yaptığı toplam 168 saatlik seracılık kursunda kursiyerlere; tarımsal ekoloji, arazide üretime hazırlık, örtü altı sistemleri, sera tesisi, sera içi yetiştiricilik sistemleri ve topraksız tarım konularında olarak eğitim veriliyor.

Karabük İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, “Her alanda eğitim, her alanda işbirliği. Herkesin başına bir iş açmak için çalışıyoruz" dedi.