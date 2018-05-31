Yenice’de sportif yetenek taraması

İlgili proje kapsamında yetenek taramaları Yenice’den yaklaşık yüz elli ilkokul üçüncü sınıf öğrencisinin katılımıyla, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 30 Mayıs tarihinde Yenice Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Gün boyunca yapılan sporcu yetenek taramasında seçilen öğrenciler Türkiye’nin spor alt yapısını oluşturacak ve temsil edecekler.

Sportif yetenek taramasına, Türkiye genelinde bu yıl ilkokul 3. sınıflar katılıyor.