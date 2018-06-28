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28 Haziran 2018 17:18

Yenice’de taksici esnafının sorunları konuşuldu

Yenice ilçesinde taksicilerin sorunları ele alındı.

Yenice’de taksici esnafının sorunları konuşuldu

28 Haziran 2018 17:18

Yenice Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sedat Çakıl, taksici esnafı ile Ülkü Ortaokulu konferans salonunda bir araya geldi.


Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin de katılırken, düzenlenen toplantıda taksici esnafının sıkıntıları görüşüldü. Toplantıda taksiciler, park sorunu yaşadıklarını, geceleri taksi duraklarında nöbet ve fiyat tarifesi konusu sorunlarını ilettiler. Toplantıda taksicilerin sıkıntılarını dinleyen ve kısa bir konuşma yapan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Çakıl, kooperatif olarak devamlı esnafın yanında olduklarını belirterek; "Taksici esnafımızın kaliteli hizmeti verebilmesi için ortada olan sorunları tek tek çözeceğiz. Bu tür toplantılarla hem sorunlarımızı tespit edeceğiz, hem de hep birlikte çözüm yollarını ortaya koyarak hızlı bir şekilde çözüme ulaşacağız“dedi.


İlçe Emniyet Amiri Cumaali Öztekin ise , taksici esnafının ticari taksi yönetmeliğinde belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ifade etti.




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