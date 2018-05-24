Yenice’de TEMA Vakfı temsilciği kuruluyor

Çevreci kimliğiyle de bilinen Ahmet Tellioğlu yaptığı açıklamada, vakfın temsilciliğinin Hazal İşhanı’nın ikinci katında açılacağını belirtti. Tellioğlu, çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını ve temsilciliğin Karabük İl Temsilciliğinin onayı ile resmen açılışının yapılarak faaliyetlere başlayacaklarını ifade etti. Ahmet Tellioğlu, "Yenice’mizin markası haline gelmiş Şeker Kanyonu’nunda yapılması planlanan HES’e herkes gibi biz de "hayır" diyoruz. Bu isteğin gerçekleşmemesi için Karabük TEMA İl Temsilciliğinin verdiği mücadeleye katkı sunacağız ve halkımızla birlikte ilçemizde turizmi öldürecek bu yatırıma karşı duracağız" dedi.

Tellioğlu, hedeflerinin temiz bir çevre ve korunan doğa olacağını da vurguladı.