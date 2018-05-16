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16 Mayıs 2018 17:53

Yenice’de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği açıldı

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütme ekibince gerçekleştirilen ve TUBİTAK tarafından değerlendirilerek onaylanan TUBİTAK 4007 Yenice Bilim Günleri Bilim Şenliği düzenlenen törenle açıldı.

Yenice’de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği açıldı

16 Mayıs 2018 17:53


Ülkü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenliklerin açılış törenine Karabük Valisi Kemal Çeber, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İl Müdürleri, ilçe kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan şenlikte konuşan Vali Kemal Çeber, “Hep güzellikleriyle övündüğümüz gerçekten her köşesi diğer köşesinden daha güzel olan Yenice’mizdeyiz. Yine çok güzel bir günde Ramazan ayının ilk günün de yine böyle cıvıl cıvıl öğrencilerimizin birbirinden gülen gözlerle beklediği bizi karşıladığı bir ortada hep beraberiz. Artık öğrencilerimiz TUBİTAK ile çok güzel projeler geliştiriyor. 4005, 4006, 4007’ler yapıyor. Endüstri 4.0’ı konuşuyor bizim öğrencilerimiz. Bu ara şurada sanayi aşıldı, bilişim aşıldı insan makine etkileşimine dayalı sanayiyi artık öğrencilerimiz bizlere sunuyor. Bunlardan bahsediyor, projeler geliştiriyor. Gittiğimiz her okulda okulların kapanması tarihi yaklaştıkça sergiler, faaliyetler daha bir yoğunlaştı bizlerde ziyaretlerimizi yoğunlaştırdık. Beni çok mutlu eden çocuklarımızın artık endüstriyi, bilişimi, uzay teknolojilerinin yapılıyor olması bunların konuşulması bizleri son derece mutlu ediyor. Karabük’ün 8-10 bin nüfus bir ilçesinde benim öğrencilerim TUBİTAK’ta projeler yapıyor. Bize böyle sergiler sunuyor. Bunlar nerden nereye geldiğimizin göstergesidir. Bu güzel faaliyette emeği geçen başta İlçe Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ilçe yöneticilerimize, milli eğitim müdürümüz ve il milli eğitim teşkilatımız ile tüm öğretmenlerimiz ve katılan tüm öğrencilerimize sonsuz minnetlerimi sunuyorum.”diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Kemal Çeber ve beraberindeki protokol üyeleri 16-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık olacak olan TUBİTAK 4007 Yenice Bilim Günleri Bilim Şenliğinin kurdelesini keserek Stem, Robotik, Doğa Bilimleri, Güzel Sanatlar, Okul Öncesi, Özel Eğitim gibi birçok alanda atölye çalışmaları yapılacak olan sınıfları gezerek yetkililerden bilgiler aldı.


Yenice ziyaretinin son bölümünde yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde incelemelerde bulunan Vali Kemal Çeber, Kaymakam Demirel ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’den bilgiler aldı.




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