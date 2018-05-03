Yenice’de TUBİTAK’ın genç bilim adamları

Açılışına daire amirlerinin katıldığı bilim fuarında öğrencilerin yapmış olduğu 20 proje, çok sayıda deney sergilendi. TUBİTAK Bilim Fuarı’nda 3 boyutlu yazıcı, en çok beğenilen çalışmalar arasında yer aldı. Anadolu Lisesi öğrencileri kendilerini yazılım, elektronik ve mekanik alanlarda geliştirerek ; motor, mil, şase gibi mekanik aksamları temin ettikten sonra elektronik devreleri bağlayarak ürettikleri 3D modelleri, yazıcıların anlayabileceği şekle dönüştürmeyi de öğrendiler. Fuarlar, öğrencilerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor.