Yenice’de yeni girişimci adayları sertifikalarını aldı

Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, KOSGEB Müdürü Serhat Saygın, BAKKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu ve kursiyerlerin katıldığı programda, 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan 25 kursiyer belgelerini aldı.Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, yeni girişimcilerle kurulacak işletmelerin, istihdam artışına katkı sağlayacağına dikkat çekerek, her açılan işletmenin yeni iş kapısı olarak değerlendirdiklerini ve eğitimin düzenlenmesine katkı sağlayan İŞ-KUR,KOSGEB ve Esnaf Odası yetkililerine teşekkür etti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven’de İŞ-KUR olarak; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, iş deneyimlerini artırmalarına ve kendi işlerini kurmalarına, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları ve engelli-eski hükümlülere yönelik tasarlanacak olan diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlediklerini, Kişilerin Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak,girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak, başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla KOSGEB ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile eğitim protokolü yaparak, uygulamalı girişimcilik eğitimlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

KOSGEB Müdürü Serhat Saygın’da eğitimler kapsamında amacımız bu kişilerin başarılı işletmeler kurmalarına destek vererek, istihdama ve ekonomimize katkı yapmalarını sağlamak olduğunu,özellikle imalat ve üretime yönelik işletmelere farklı desteklerinin olduğunu ve bu imkanlardan da yararlanılması konusunda KOSGEB İl Müdürlüğü olarak her türlü yardımın yapıldığını söyledi.Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu’da işbirliğinden dolayı İŞ-KUR ve KOSGEB yetkililerine teşekkür edip, kendi işini kurmak isteyenlere yönelik Oda olarak her zaman destek verdiklerini belirtmiş ve katılımcılara kurmak istedikleri işlerinde kolaylıklar diledi.

Daha sonra eğitimi tamamlayan 25 kişiye sertifikaları verilerek, program sona erdi.