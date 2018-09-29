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Yenice'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Yenice istikametine gelen Yenice Birlik kooperatifine ait Yunis Güney (43) idaresindeki 78 M 5008 plakalı yolcu minibüsü Yenice-Karabük karayolu üzeri Balıkısık mevkiinde yolcu indirmek için yavaşlaması sonucu arkasından gelen Çetin Örenli (47) idaresindeki 78 YD 134 plakalı kamyonet ve onun arkasından gelen Nazif Demiroğlu (49) yönetimindeki 78 BL 273 plakalı beton mikseri aracı arkadan birbirlerine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu yolcu minibüsünde bulunan Esra Olguner (21) , Mehmet Emin Karaçobanoğlu (20), Nagihan Uguz (20), Hanife İlkbahar (21), Mehmet Özkaya (21) , Döndü Armut (52) ile Berke Armut (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Kaza sonrası trafiğe kapanan Yenice-Karabük karayolu araçların kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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