Yeniceli esnaflar Çanakkale’ye gitti

Dün akşam yola çıkan Yeniceli esnaflar, birlik ve beraberliğini devamını sağlamak amacıyla 1’ncisi organize edilen gezide Çanakkale Şehitliğini rehber eşliğinde gezecekler.

Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cevdet Abaoğlu açıklama yaparak : “Yenice Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak ilçemiz esnaflarının birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla gezimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Dün akşam 55 esnafımız ile gezimiz için Çanakkalale’ye yola çıktık. Esnaflarımıza rehber eşliğinde Çanakkale Şehitliğini gezdireceğiz. Pazartesi akşamı da Yenice’ye geri döneceğiz. Gezilerimiz zamanla da çeşitli illere de devam edecektir.” dedi.