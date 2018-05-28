Yeniceli Kardemir işçileri iftarda buluştu

Ş’de çalışan Yeniceli işçiler Yenice’de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Kardemir işçi kadrosunda bulunan personel kendi aralarında organize ettikleri iftar yemeğinde buluştular. Yenice Belediyesine ait Ihlamur Teras’ta gerçekleştirilen iftar yemeğinde işçiler birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Yemeğe işçilerin yanı sıra Çelik-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yönetimi de katıldı.

Kardemir işçilerinin bir araya geldiği iftar yemeği okunan dua ile sona erdi.