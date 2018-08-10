Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği törenle açıldı

Karabük’te gerçekleşen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış törenine CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İŞ-KUR İl Müdürü Coşkun Güven, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve CHP Karabük Milletveki Hüseyin Avni Aksoy açılışını gerçekleştirdikleri Karabük Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Yenice ve Karabük’e hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Dernek Başkanı Murat Çorbacı, tanışma, güç, birlik ve beraberlik oluşturma adına bu derneği kurduklarını belirterek, “İnsanlar arasında birlik ve beraberliği sağlanmasında derneklerin büyük faydaları var. Zaten dönem devlet ve sivil toplum kuruluşlarının beraber yürüdüğü bir dönem. Dernek başkanı ve yönetimi yapması gereken işlerini devam ettirmenin yanında, insanların mutluluklarını, üzüntülerini paylaşmalı, insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamalıdır” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile kurdele kesilerek derneğin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından dernek tarafından konuklara çeşitli ikramlar yapıldı.