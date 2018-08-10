Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:50

Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği törenle açıldı

Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği törenle açıldı

10 Ağustos 2018 16:50


Karabük’te gerçekleşen Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış törenine CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İŞ-KUR İl Müdürü Coşkun Güven, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.


Törende konuşan Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ve CHP Karabük Milletveki Hüseyin Avni Aksoy açılışını gerçekleştirdikleri Karabük Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Yenice ve Karabük’e hayırlı olmasını dilediğini söyledi.


Dernek Başkanı Murat Çorbacı, tanışma, güç, birlik ve beraberlik oluşturma adına bu derneği kurduklarını belirterek, “İnsanlar arasında birlik ve beraberliği sağlanmasında derneklerin büyük faydaları var. Zaten dönem devlet ve sivil toplum kuruluşlarının beraber yürüdüğü bir dönem. Dernek başkanı ve yönetimi yapması gereken işlerini devam ettirmenin yanında, insanların mutluluklarını, üzüntülerini paylaşmalı, insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlamalıdır” dedi.


Konuşmanın ardından yapılan dua ile kurdele kesilerek derneğin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından dernek tarafından konuklara çeşitli ikramlar yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç