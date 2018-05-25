Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevinde yönetim ve denetim kurulu üyelerine iftar verdi. Dernek başkanı Murat Çorbacı, Ramazan ayında asil ve yedek yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek dernekle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Çorbacı derneğin yeni kurulduğunu belirterek kuruluş amaçları ve yapmayı düşündükleri çalışmalar hakkında yönetim ve denetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri de söz alıp görüşlerini ifade ederek, derneğin Yeniceliler arasında birlik ve beraberliği arttırmak olduğunu belirttiler.