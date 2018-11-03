Yenice'nin değerleri Yenice'de buluştu

Ereğli Yeniceliler Derneği Başkanı Şener Mısırlı ve Türkiye Tekder Genel Başkan Vekili Murat Çatalçam'ın birlikte organize ettiği “Yenice Değerleri Buluşuyor” kahvaltısı Yenice orman işletme müdürlüğü salonunda yapıldı.

Kahvaltıya, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Dr.Hüseyin Avni Aksoy, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, siyasiler, yurt içi ve dışı Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve Yenice'de yaşayan sanayici ve iş adamları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, üst düzey siyasetçiler, doktorlar, hakimler, savcılar, avukatlar, sanatçılar, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Kaymakam Muhammed Evlice kısa süre önce Yenice'de göreve yeni başladığını belirterek katılımcıları selamladı.

Yenice STK ve dernek başkanları adına konuşan Türkiye Tekder Genel Başkan Vekili Murat Çatalçam, uzun süredir böyle bir organizasyon yapmak istediklerini belirtti.

Çatalçam , “ Uzun süredir yapılmasını arzu ettiğimiz bu programımız sayesinde Yenice dışında, ülkemizin farklı yerlerinde hatta dünyanın çeşitli yerlerinde; akademisyen, işadamı, bürokrat, doktor, hukukçu, sporcu, sanatçı, siyasetçi , ilçemiz kanaat önderleri ve özel sektörde yönetici olarak görev yapan başarılı hemşehrlerimizi davet ettik. Bazı dostlarımızın işlerinin yoğunluğu ve önceden oluşan programları nedeniyle katılamadılar. Bizlerinde unuttuğumuz hemşehrilerimiz olabilir şimdiden çağıramadığımız unuttuğumuz değerlerimizden özür dileriz. Siz değerli hemşehrilerimizi tanımak, tanıtmak ve sizlerin tecrübelerinden faydalanmak isteriz. Siz değerlerimizden görev yaptığınız yerlerde ve kurumlarda güzide ilçemizi tanıtmanızı istirham ediyor sizleri bu cennet köşesi ilçemizin turizm elçisi olmaya davet ediyoruz. Geleceğimiz gençliğinin elinden tutup, özellikle kız evlatlarımızın burs ve kurslar ile desteklenip sizler gibi kariyerler yakalaması için her birimiz en az bir kişiye sahip çıkalım istiyoruz.” dedi.

Çatalçam sivil toplum örgütleri olarak katılımcılarla Yenice'nin sorunlarını da konuşmak istediklerini belirterek, “ Özellikle, Organize Sanayi Bölgesi'nin yapımı, yüksekokul bölümlerinin artması, Karabük-Yenice yolunun duble hale getirilmesi, turizm konusunda çalışmaların yapılması, 40 sene önce heyelan ilan edilen ama heyelandan eser kalmayan yerlerin vasfının değiştirilmesi, 2B arazilerinin sorunu, doğalgaz sorunu, HES konusu, dış göçün önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, belki de önemli konulardan biri yetişmiş insanımıza içeri de ve dışarı da sahip çıkılmaması ve seçim dönemlerinde insanlarımızın ötekileştirilmesi, ne olursa olsun Yenice konusunda birlikte hareket edememe konularıdır. Bizler bu konularda ortak hareket etmek, yukarıdaki konularda iktidardan çalışma yapmasını ve muhalefetten çalışmaları takip etmesini istiyoruz.” dedi. Yaklaşık beş ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere de değinen Çatalçam, “ Yaklaşık beş ay sonra yerel seçimlerimiz yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Karabük'te birinci, Zonguldak'ta üçüncü büyük nüfusa sahibiz. Bu nüfusu iktidar ve muhalefet yok sayamaz ve saymamalıdır da. Demografik nüfuslar siyasetteki başarı için önemli bir argümandır.” diye konuştu.

Kahvaltının ardından topluca hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.