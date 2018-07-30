Yenice’nin dört projesi BAKKA tarafından kabul edildi

Küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında; Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Şeker Kanyonu Doğa Müzesine Kavuşuyor” ve Yenice Belediyesi’nin “Yenice Turizm Altyapısıyla Zenginleşiyor: Ihlamur Teras Yenice’nin Ekokenti Oluyor” projeleri; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında ise Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin “Tasarlıyorum Atölyemde Üretiyorum” ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın “Yenice Ormanlarında Yeni ve Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” projelerinin BAKKA yönetim kurulu tarafından desteklenmesi kararı alındı.

Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, BAKKA’dan onaylanan projelerle ilgili açıklama yaparak ; “İlçemizden 4 projenin desteklenmeye hak kazanması ilçemiz turizm altyapısının gelişimi açısından büyük bir fırsat. İnşallah başarılı bir uygulama safhasından sonra bu projeler ilçemizin değerine değer katacak ve ilçemizin turizmden aldığı payın hem nitelik hem de nicelik olarak artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Başta Valimiz Sayın Kemal ÇEBER olmak üzere BAKKA yönetim kurulundaki Sayın Valilerimize ve üyelere, projelerin hazırlanmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarındaki herkese şükranlarımı sunuyorum, ilçemize hayırlı olsun” dedi.