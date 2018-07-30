Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:15

Yenice’nin dört projesi BAKKA tarafından kabul edildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı proje teklif çağrısı sonuçlarına göre Yenice’den dört proje desteklenmeye hak kazandı.

Yenice’nin dört projesi BAKKA tarafından kabul edildi

30 Temmuz 2018 12:15


Küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında; Yenice Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin “Şeker Kanyonu Doğa Müzesine Kavuşuyor” ve Yenice Belediyesi’nin “Yenice Turizm Altyapısıyla Zenginleşiyor: Ihlamur Teras Yenice’nin Ekokenti Oluyor” projeleri; Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında ise Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin “Tasarlıyorum Atölyemde Üretiyorum” ve Yenice Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın “Yenice Ormanlarında Yeni ve Turistik Ürünler Doğuyor: Doğal Ahşap Oyuncak ve Hediyelik Eşya Dünyası” projelerinin BAKKA yönetim kurulu tarafından desteklenmesi kararı alındı.


Yenice İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, BAKKA’dan onaylanan projelerle ilgili açıklama yaparak ; “İlçemizden 4 projenin desteklenmeye hak kazanması ilçemiz turizm altyapısının gelişimi açısından büyük bir fırsat. İnşallah başarılı bir uygulama safhasından sonra bu projeler ilçemizin değerine değer katacak ve ilçemizin turizmden aldığı payın hem nitelik hem de nicelik olarak artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Başta Valimiz Sayın Kemal ÇEBER olmak üzere BAKKA yönetim kurulundaki Sayın Valilerimize ve üyelere, projelerin hazırlanmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarındaki herkese şükranlarımı sunuyorum, ilçemize hayırlı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç