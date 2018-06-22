Yenidoğan canlandırma programı eğitimi tamamlandı

Türkiye’de asfiksiye (boğulma, nefessiz kalma) bağlı ölümlerin ve sekellerin önlenmesi amacıyla Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimleri yürütülmektedir. Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla Karabük’te 19- 21 Haziran 2018 tarihleri arasında Hilton Garden Inn Safranbolu Otelde gerçekleştirildi.

Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimine, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinden olmak üzere 49 ( 9 hekim, 11 ebe, 7 hemşire, 13 acil tıp teknisyeni, 6 paramedik, 2 sağlık teknikeri, 1 sağlık memuru) sağlık personeli eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.