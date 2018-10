Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Parkı törenle açıldı

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Parkı açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreni öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Batman'da şehit olan 7 Asker için yakınlarına sabır diledi.

Vergili göreve geldiklerinde belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Şimdi şöyle bir değerlendiriyoruz, mezbahadan hale kadar, hurdacılar sitesi, kütüphane, meydan, alt geçit, yürüyen merdivenler, spor vadisi, Safranbolu ve Karabük'ü birbirine bağlayan köprümüz, bugüne kadar kullanılan 1 Milyon ton asfalt ve 300 kilometreden fazla kaldırım çalışmalarımızı gerçekleştirerek hemen hemen Karabüklülerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Karabük'ün birçok mahallelerinde 50-60 senelik eski tesisatlarının ana hat su borularını değiştirerek kilometrelerce su hattı döşedik. Bugün kim ne derse desin, Türkiye'de en az su kesintisi yaşayan Karabük şehridir. Mutlaka tamirat, mutlaka arıza olacaktır ama en ucuz suyun kullanıldığı şehir de yine Karabük'tür. Bizler bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar hiç bir vatandaşımızın ayağını çamura dahi sokmadık” dedi.

“Başınıza çok kötü bela olurum”

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Karabük Köyü'nün ortasında skal kırdığını sistemler aracılığı ile sıcak cevherini çayın kenarına boşalttığını hatırlatan Vergili, “Dünyada bu metotlar ile işlem yapan hiç bir fabrika yok, hepsi kaldırıldı. Kendi cüruf dökme çukurlarınızı yapar, düzgün bir şekilde soğutur ve bu mahallenin ortasında da cüruf kırmamış olursunuz. Çalıştıkları alanın her tarafını kapatıp toz tutma filtrelerini çalıştıracak ve aynı Marzinc gibi o sahada 1 gram dahi cüruf tutmayacaksınız. Biz bunları söylediğimiz zaman anında anti-propagandaya başlıyorlar. Şimdi ben o patronlara buradan tekrar sesleniyorum. Ya siyaset yapacaksınız ya para kazanacaksınız. Bizler hizmet edeceğiz, faydalı işler yapacağız dediğinizde her türlü arkanızdayım ve adayda değilim yanlış anlamayın korkudan değil yeter ki siz halka hizmetin ne olduğunu gelin burada bir göz atın. Eğer ki her ikisini de yapacağım derseniz o zaman ben sizin başınıza çok kötü bela olurum”

“1 işçiyi dahi işten çıkartamazsın”

Vergili, işçilerin arasında bin işçiyi çıkartırız gibi yeni propagandalara başladıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Ben Karabük'te olduğum müddetçe Sen 1 işçiyi dahi çıkartamazsın. Bugünden sonra da 1 kişinin dahi işten çıkartılmasına izin verdirtmem. Eğer bu duruma Çelik-İş Sendikası da alet olacaksa onlarda bunun hesabını verir. Biz bugün ki şartlarda işçiye yüzde 136 zam verilmesi gerekir dedik. Hemen ardından Çelik-İş Sendikası Başkanı bir açıklama yaparak, bu ekonomik krizde sektörlerin hepsinin sıkıntıda olduğunu, işçi çıkışları olmasın bize yeter gibi açıklamalar yaparak kendini olaydan soyut tutmaya çalıştı. Ben Demir-Çelik sektöründe paranın nasıl kazanıldığını, Demir-Çelik Fabrikası'nın şu anda ne kadar kâr edeceğini bilmeyen birisi değilim, ben de bu fabrikaları kuran birisi olarak bütün konulara hakim durumdayım. Şu anda Karabük Demir-Çelik Fabrikası en üst seviyede kâr eden tesislerden birisidir. Bu tesislerin kâr etmesine karşılık çevre ve hava kirliliğine sebebiyet veren unsurlardan birisi de düşük kalitede ki cevher ve kömürdür.”

Yapılan konuşmaların ve Batman'ın Gercüş İlçesinde, teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.