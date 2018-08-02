Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde düğün hazırlıkları için izne ayrılıp ailesine tarlada yardım ettiği sırada sağanak yağıştan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki savcı Yıldız, Eskipazar Yusufbey Camii’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyünde toprağa verildi.

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç savcının cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ağca, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Reisi Beytullah Özer, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Yozgat İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rahatsızlığı bulunan baba Nuri Yıldız, cenazeye oksijen tüpüyle katıldı. Anne Feride Yıldız ve savcının eşi Emel Yıldız cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekerken yakınları tarafından teselli edildi. Kısa bir süre önce nikah kıyıp evlenen Emel Yıldız, savcının cenazesi taşınırken baygınlık geçirdi.

‘2 gün sonra düğünü olacaktı’

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde görev yapan savcı Yıldız, dünyaevine girmek izne ayrııp memleketine gelerek kısa bir süre önce nikah kıydığı öğrenildi. 5 Ağustos Cumartesi günü düğün merasimi yapılacak olan ve davetiyeleri haftalar öncesi dağıtılan genç savcının ölümü mesai arkadaşlarında büyük üzüntüye neden oldu.