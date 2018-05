Yılmaz, 24 Haziran seçimleri için aday adaylığını açıkladı

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"24 Haziran 2018 Pazar günü Türk Milleti 27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidecektir. Her seçimin kendine has özellikleri ve öncelikleri olduğu gibi bu seçimlerinde çok özel ve hayati sayılacak ehemmiyeti mevcuttur. Her siyasi hareketin kendine has bakışı muhakkak ki olmak zorundadır; ancak değişmeyecek bir fikir, değişmeyecek bir anlayış var ise “Devlet ebed müddet” fikri ve anlayışıdır. Devlet ebed müddet anlayışının merkezi oluşturması gerekliliğini geçmişte olduğu gibi bugün de savunmaktayız. Türk milleti tarihin çeşitli evrelerinde çok büyük badireler atlatmış ve her bir badire milletimizin can ve mal değerlerine zarar vermiş, ancak milletin canına ve malına kast eden bu badireleri devletin bekası için bedel ödeyen vatan evlatları “bir ölür bin diriliriz” fikri ile püskürtmesini bilmiştir. 15 Temmuz günü Türk Devleti; milletimizi derinden yaralayan ihanet hareketine maruz kalmış ancak Türk’ün cesareti ve kararlılığı ile bu ihanet saldırısı püskürtülmüş ve ihanet şebekelerinden arındırılan devlet yeniden inşa edilmeye başlanmıştır. Tarihi süreç içinde bir çok kez yok olma noktasına getirilen Türk milleti her seferinde yeni bir “Kür-şad” çıkarmış ve 40 yiğidiyle Türk milletini kurtarmıştır. 1402 Ankara savaşından sonra yaşanan dağılmışlık 13 yıl sonra Çelebi Mehmet’in önderliğinde giderilmiş ve ecdad Osmanlı yeniden ayağa kaldırılmıştır. 1900’ lü yıllarda Anadolu’nun işgalinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türk milleti ayağa kalkmış hasta adam dedikleri Osmanlı’nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa etmişlerdir. 3 Mayıs 1944 yılında Türk’e tuzak kurmaya çalışan güçlere karşı birleşen vatan perver vatan evlatları, Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in önderliğinde; Türk adını unutturmak isteyen emperyal hareketlere dur demiştir. Bu kısa izahtan da anlaşılacağı üzere Türk devleti, Türk milleti dara düştüğünde kültürümüzde “Çelebilik” olarak ifade edilen yiğit çelebiler çıkıp, beklenmedik hamleler yaparak oyunları düşmanın başına geçirip devletin devamını, milletin huzur ve refahını sağlamışlardır. 15 Temmuz sürecinde yaşanan kargaşada ve sonrasında; duruşu ile herkesi şaşırtan Ülkücü Hareket bu zamanın Çelebileri olduğunu göstermiş, şer odaklarına karşı bir duruş sergileyerek Kızıl Elma’ya giden yol haritasını çizmiştir. Böyle bir zamanda ülkemizin geleceğe taşınması için bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti Devletini daha güçlü ve müreffeh hale getirme yolunda görev alabilmek her Türk’ün değişmez kudretidir. Bu anlayışla ve inanmışlıkla 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine Karabük’ten Milliyetçi Hareket Partisi aday adayı olarak müracaat etmiş bulunmaktayım. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Destek hemşehrilerimden, gayret bizden, zafer Allah tandır."