Yılmaz: “İyi bir takım oluşturup ligde ses getireceğiz”

Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

İkinci etap kamp çalışmalarından ilk hazırlık maçında Altınordu’ya 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerin Kardemir Karabükspor Erzurum’da sürdürdüğü kamp çalışması kapsamında Altınordu ile oynadığı ilk hazırlık maçının ardından sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, futbolcuların pas çalışmalarıyla sona erdi. Yeni transferler İbrahim Kaş ve Yavuz Aygün antrenmana katıldı.

“İyi bir takım oluşturup lig de ses getireceğiz”

Teknik Direktör Fikret Yılmaz, kampın etkili ve verimli geçtiğini belirterek, “Camia olarak bütünleşmek üzereyiz. Bir hazırlık dönemi maçı yaptık Altınordu ile. Bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Biz daha yüzde 30 kapasitesi ile oynamamıza rağmen takımımız çok iyi bir görüntü sergiledi. Karşımızdaki takım Spor Toto 1. Lig’inin en iyi takımlarından biri ve tam kadro oynadılar. Bu bizi çok umutlandırdı. Tek isteğim Karabük şehrinin takımına sahip çıkması. Biz Karabük taraftarını çok seviyoruz. Bu ligde çok iyi işler yapacağımıza inansınlar ve bilsinler. Çünkü dün oynadığımız hazırlık müsabakasında bu ışığı gördük. Dört oyuncu daha almayı planlıyoruz, buna mecburuz, eksiklerimiz var. Lige girene kadar iyi bir takım oluşturup ses getireceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş ise kampta ilk defa böyle bir arkadaşlık ortamı gördüğünü söyleyerek, "Zaten yıllarca süper ligde oynadığımız arkadaşlarla bir araya geldik. Fiziki olarak hazır olmasak bile bir takıma fiziken hazır olmadan nasıl futbol oynanacağını sahada çok iyi gösterdik. İlerleyen maçlarda bu performansın üzerine koyup lige çok iyi başlayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.