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10 Temmuz 2018 09:03

Yol genişletme kazısında ortaya çıkan bin 800 yıllık taş sandık mezar incelemeye alındı

Yenice Belediye Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Yirmibeşler Mahalllesi’nde yol genişletme çalışması yapıldığı sırada ortaya çıkan bin 800 yıllık taş sandık mezarın bulunduğu alanda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Yol genişletme kazısında ortaya çıkan bin 800 yıllık taş sandık mezar incelemeye alındı

10 Temmuz 2018 09:03


Yenice Belediyesi ekiplerinin yol genişletme çalışmaları kapsamında ortaya çıkan ve Roma dönemine ait M.S. 1. ya da 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen taş sandık mezar sonrası bölgede jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak çalışmaları sonlandırmıştı. Polis ve jandarmanın ortaklaşa nöbet tuttuğu alanda, Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan gelen ekip tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası buradaki çalışmaların durdurulması için gerekli yazışmaların yapılacağı, durumun da Kastamonu Müze Müdürlüğüne bildirilerek ekip isteneceği belirtildi.




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