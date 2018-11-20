Yoldan çıkan otomobil takla attı : 4 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atarak karşı şeride geçen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza D-755 karayolu Eskipazar Söğütlüçeşme Gözyeri köyü mevki'inde meydana geldi. Fatih Kavak idaresindeki 18 LC 635 plakalı otomobil Eskipazar istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpması sonucu takla atarak karşı şeride geçti. İstinat duvarına çarparak duran otomobil sürücü Fatih Kavak ile yolcu olarak bulunan Nuran Kavak, Süleyman Çırakoğlu ve Ayaz Cırcın yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.