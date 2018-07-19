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19 Temmuz 2018 11:01

Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil çarptı

Karabük’te, kulaklıkla müzik dinlerken yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil çarptı

19 Temmuz 2018 11:01


Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Kastamonu yolu 100.Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Serdar Ş. yönetimindeki 06 BCF 615 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken kulaklıkla müzik dinlediği iddia edilen 16 yaşındaki R.M.K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç kız yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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