Yortan Lisesi’ne yeni bölüm açıldı

Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesine, Yiyecek İçecek Hizmetleri ve Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri gibi istihdam alanı yüksek bölümleri arasına bir yenisi daha eklendi. Yortan Lisesi’ne Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık dalı bölümü açıldı. Yortan Lisesi gelecek yıl 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni bölüm için öğrenci almaya başlayacak.Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, “Eğitim kurumlarımızdan Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesine yeni bir bölüm kazandırılmıştır. Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık dalı bölümü, bölgemizin ekonomik yapısı dikkate alındığında büyük bir istihdam alanı yaratacağı düşünülmektedir. Günümüzde hayvan yetiştiriciliği ne yazık ki ilkel yöntemlerle yapılmakta olup bu durum hem üretimdeki verimsizliği hem de iş gücü ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Özellikle bölgemizin coğrafi yapısı, iklim şartları ve insanlarımızın hayvancılıkla yoğun bir şekilde uğraştıkları dikkate alındığında açılan yeni bölümün önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu durum okulun sektörle ilişkisi ve mesleki eğitimdeki bilgi ve teknolojinin günlük hayata aktarılmasıyla birlikte Hayvan Yetiştiriciliği için çok fazla potansiyele sahip olan bölgemizde bölümden mezun olan öğrencilerin istihdamları ile üretimde verim ve kalitenin artacağı düşünülmektedir" dedi.

Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesine açılan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Veteriner Sağlık dalı bölümünün Karabük ilinde tek olduğu öğrenildi.