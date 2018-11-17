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Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı bir kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı bir kişi yaralandı.


Eskipazar Doğancılar köyünde bulunan hemzemin geçitte yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Mustafa Fazlı Ekemen'e (46) yük treni çarptı. Ekemen çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Ölümden dönen 46 yaşındaki adam kazayı kırıklarla atlatırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

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