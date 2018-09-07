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07 Eylül 2018 16:20

Yüksek voltaja kapılan işçi hayatını kaybetti

Karabük Demir Çelik Fabrikasında (KARADEMİR) yüksek voltaja kapılan elektrik bakım işçisi Halil Kuzören hayatını kaybetti.

Yüksek voltaja kapılan işçi hayatını kaybetti

07 Eylül 2018 16:20


Edinilen bilgiye göre Karabük Demir Çelik Fabrikasında Çelikhan ünitesi elektrik bakım işçisi Halil Kuzören (49), meydana gelen vinç arızası nedeniyle vince çıktı. Tamir sırasında yüksek voltaja kapılan işçi ağır yaralandı. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan vinç operatörüne ilk müdahaleyi yaparak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vinç operatörü Halil Kuzören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




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