Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçmaya çalışırken örgütün ‘gaybubet evi'nde yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan 44 yaşındaki Canip B. ekiplerin düzenlediği operasyonla 100. Yıl Mahallesi'nde örgütün hücre evi olan 'gaybubet ev'de gözaltına alındı. Örgüte ait okullarda müdürlük yaptığı öğrenilen firari şüphelinin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'da para akışı sağladığı ve Zonguldak ilinde mütevelli heyetinde görev yaptığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet akıllı telefon, 1 adet taşınabilir WİFİ cihazı, 2 Adet Canip Baylan adına düzenlenmiş pasaport, 1 adet tablet, bin 405 TL para, 1 adet dijital fotoğraf makinesi ve içersinde iç çamaşır, sağlık ve yaşam malzemeleri bulunan valiz ele geçirilmişti.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Canip Baylan, Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.