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07 Ağustos 2018 10:49

Zabıta ekipleri market ve bakkalları denetledi

Yenice Belediyesi zabıta ekipleri ilçede denetimleri artırdı.

Zabıta ekipleri market ve bakkalları denetledi

07 Ağustos 2018 10:49

Yenice ‘de Zabıta ekipleri, İlçede bulunan bakkal ve marketlerde denetim yaptı.


Zabıta ekipleri market ve bakkallardaki gıda ürünlerini son kullanma tarihi denetiminin yanı sıra ürün gramajlarının kontrolünü ve işletme hijyenini de denetledi.


Vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edeceğini söyleyen Zabıta Komiseri Zekeriya Acar, vatandaşları satın alacakları gıda ürünlerinin ambalajını, son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini isteyerek alışveriş anında olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde şikayetlerini ’Alo Zabıta 153’e bildirmeleri gerektiğini söyledi.




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