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Zabıta ekiplerinden etiket kontrolü

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market ve pazar yerlerinde fiyat ve etiketleri ile gramajları kontrol etti.


Ekipler, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere denetim yaptı. Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksikliklerde kontrol edildiği belirtildi.


Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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