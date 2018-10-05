Zabıta ekiplerinden etiket kontrolü

Ekipler, marketlerde rafları dolaşarak etiketleri inceleyip fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere denetim yaptı. Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksikliklerde kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.