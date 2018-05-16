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16 Mayıs 2018 12:51

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı’nda vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekiplerinden ramazan denetimi

16 Mayıs 2018 12:51


Zabıta ekipleri, denetimlerinde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler yapıyor. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulunuluyor. Kural ihlali yapan iş yerlerine önce uyarı cezası ardından yapılan kontrollerde aynı hata tekrarlanıp uyarı dikkate alınmamışsa bu kez cezai işlem uygulanıyor.


Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer: “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor” dedi.




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