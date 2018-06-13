Zabıta Müdürlüğü’nden bayram denetimi

Gıda ve benzeri ürünlerin satışını yapan esnafları denetleyen ekipler, eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli uyarıları yaparken, yönetmeliğe aykırı hareket edenlere de cezai işlem uyguladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, müdürlüğe bağlı ekipler ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda denetim yaptığını belirterek, “Bilindiği üzere bayrama çok az bir süre kaldı. Vatandaşlarımızın ve Safranbolu’muzu ziyaret edecek misafirlerimizin gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.