Zabıta; seyyar satıcılara göz açtırmıyor

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerle, 100. Yıl Mahallesi ve okul önlerinde izinsiz seyyar satış yapan kişiler ile ilgili, yapılan denetim ve kontrollerde ilgililere işlem yaparak, işgalleri kaldırdı.

Ekipler gerekli yasal işlemleri yaparak, gerektiren durumlarda da seyyar satıcıların mallarına ve araçlarına el koyduklarını belirtti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların artarak devam edeceği belirtilirken, yapılan uyarılara rağmen satış yapmaya devam eden seyyar satıcıların zor duruma düşmemeleri için illegal satış yapmalarına asla izin verilmeyeceği de ifade edildi.