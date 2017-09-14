Zabıtadan dilenci operasyonu

Zabıta ekipleri özellikle cuma pazarı, cami ve hastaneler çevresinde halkın duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi..

İnsanların yoğun olduğu yerlerde, trafik ışıklarında ve cami önlerinde patik ve mendil satarak dilenen dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalanarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince 109 lira idari para cezası uygulanırken ürünlerine de el konuldu.

Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş kişi ve kişilere yönelik denetimlere devam edeceği belirtildi.