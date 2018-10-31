Zabıtadan hijyen denetimi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyet gösteren 300'e yakın lokanta, cafe, çay ocağı, kahvehane ve pastanelerde hijyen denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ruhsatı, genel temizlik, iş önlüğü, yangın tüpü ve iş yerlerinde bulunan eksikliklerin kontrol edildiği ve denetimlerin periyodik aralıklarla yapılmaya devam edileceği bildirildi.

İşletmelerin tepeden tırnağa denetlendiği ve halkın sağlığı ile oynayan işletmelere ise gerekli cezai işlem yapılacağını söyleyen ekipler, amaçlarının vatandaşın en kaliteli ürünleri en temiz yerlerden alıp tüketmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.