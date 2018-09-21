Zeki Çaylı, “İmkan ne kadarsa o kadar hizmet”

Başkan Çaylı, 2014 Mart ayında seçim beyannamesinde Yenicelilere verdiği sözlerin yüzde 95'ini gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Tabi Yenice küçük ölçekli ilçe belediyemiz. Yenice şartlarımıza göre de imkanları da ortaya koymak lazım. Yenice Belediyesi'ni değerlendirirken başka belediyeler ile mukayese ederken ekonomik duruma, gelir durumuna, iş gücüne ve personel durumuna bakmak gerekiyor. Ancak biz ekibimizle, çalışma arkadaşlarımızla yüzde 95 oranında çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Dudak uçurtacak hizmetlerde yaptık. Örneğin seyir terası bölgenin en iyi projelerinden birisi. İki defa projeyi yazdık ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKKA) geçti. Bu da gösteriyor ki, BAKKA gibi belediyelere yardım eden Kalkınma Ajansı bizim projeyi tarafsız bir şekilde inceleme kurullarına incelettiğinde hak eden bir proje yazabiliyor, gerçekleştirebiliyoruz. En son 1 Milyon TL'lik projeyi imzaladık. Teras projemizde BAKKA'dan aldığımız hibe yardımı ile inşallah bu sezon bitecek” dedi.

“Koltukta oturuyorum mantığı bitti”

“Yenice de araç ve gereçlerin tamamına yakını değiştirdik, yeniledik” diyen Çaylı, “Ekipmanımız Yenice Belediyesinin bütün imkanlarına cevap verecek nitelikte. Halkımıza ne söz vermişsek tamamını gerçekleştirmeye gayret ettik. Bu da bizim gurur vesilemiz. İnsanımızın bastığı her yeri değiştirdik. Yenice de şuanda ben koltukta oturuyorum mantığı bitti. Arazide insanımızın isteklerini yerinde inceleyen bir fiil ziyaret etme noktasına getirdik. Yenice Belediyesinin getirmiş olduğu hizmetler şuan da yaşam standardını üst seviyeye getirmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“İmkan ne kadarsa o kadar hizmet”

Yol çalışmalarında kaplama malzemesi olarak asfalt ve parke kullandıklarını söyleyen Çaylı, “Beton kullanmıyoruz. Yenice Belediyesi sınırlarında Atatürk Mahallesinde bir yol var. Bu yolun sarı mucur ile mucurlandı. Bir de İsmetpaşa mahallesindeki Çengeldağı yolu, Kuz köye giden meskun yollarımız var. Bunların dışındaki yollarımız ya parke yada asfalt yapıldı. Belediyeden imkanları ölçüsünde hizmet alıyorlar. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL'ye aldığımız bir tanker yani 25 tonluk asfalt bu sene 75 bin TL. Belediyenin 5 misli geliri artması lazım ki geçen seneki standartları yakalayabilsin. Bunu yakalamakta mümkün değil. Dün 4 liraya aldığınız mazot çıkmış 6-7 TL'ye. Yani imkan ne kadarsa o kadar hizmet. Yenice Belediyesi 2009-2019 yılları arasında işçi ve memurunun maaşını aldığı bir döneme getirdik. Bundan sonra Belediye çalışanları ve insanları bu şekilde maaş almalı ki bunun yansıması halka ve esnafa oluyor. Hem Yenice esnafına hem de çalışanına ödememiz sosyal noktada katkı sağlamış oluyor” diye konuştu.

“Çaylı düşmanlığı birilerinin gözünü karartmış”

Çaylı, Yenice turizmine katkı sağlayan Ihlamur Terasında BAKKA'dan aldıkları kredi ile bitireceklerini ve kredi bittiğinde de terasın tam hizmete gireceğini kaydederek şunları söyledi: “Tabi ki bizim aynı bölgede veya farklı yerlerde projelerimiz olacak. Bunu seçim beyannamesinde açıklayacağız. Terasa çıkan yolu bazıları Ihlamur Terasın yoluymuş gibi algılıyor. Bu yol teras ile ilgisi olmayan Yazıköy'e ait köy yoludur. İl Özel İdaresinin yapmak zorunda olduğu bir yoldur. Ancak Zeki Çaylı düşmanlığı birilerinin gözünü karartmış ki bu yolu teras yoluymuş gibi algılatıp, sanki terasa giden yolu yapmıyor mantığını oluşturmaya çalışıyorlar. Ben bu gözü dönmüş kişilere diyorum ki, burada bir köy var ve buradaki seçmeninizi cezalandırıyorsunuz. Ama Zeki Çaylı'yı cezalandırıyoruz sanıyorsunuz.”

“Yasalar neyi emrediyorsa adalet değerlendirir” "

Çaylı, 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olup olmayacağını yol arkadaşları ile yaptığı toplantı sonucunda hangi yönde karar çıkarsa ona göre hareket edeceklerini ifade ederek, "Yeniceye hizmet ediyoruz, hizmetkarlık yaptık. Yenice ve insanı uğruna her türlü hizmetkarlığını yapmaya razıyız. Ben Yenice Başkanlığına halk tarafından yüzde 58 gibi rekor bir oy ile seçildim. Hizmetlerimi sürdürüyorum. TBMM'nin çıkardığı ve bizim uymakla zorunlu olduğumuz yasalar çerçevesinde Yenice'yi yönetiyoruz. Şayet bir hata varsa bunu demokratik bir ülkede, yasalara uymamanın karşılığı neyse o olur. Biz alıyoruz, gidiyoruz mantığı kabul edilemez. Yasalar neyi emrediyorsa zaten adalet bunu değerlendirir. Olmadığı noktasında da net ifade de bulunabilirim” dedi.