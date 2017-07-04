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04 Temmuz 2017 18:25

Zihinsel engelli şahıs 4 gündür kayıp

Karabük’te yaşayan Muhammed Yirmibeş, 4 gündür kayıp olan zihinsel engelli kardeşi 40 yaşındaki Oktay Yirmişbeş’i arıyor.

Zihinsel engelli şahıs 4 gündür kayıp

04 Temmuz 2017 18:25


Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 gün önce dedesi İsmail Yirmibeş’in evinden çıkan Oktay Yirmibeş bir daha geri dönmedi. Yakınları tarafından gün boyu aranmasına rağmen sonuç alamayınca durum polise ve jandarmaya başvurdu.


4 gündür kardeşinden haber alamadıklarını söyleyen kardeşi Muhammet Yirmibeş, “Abim Cumhuriyet Mahallesi’nde dedemin yanındaydı. Zihinsel engelli abimi dedem dışarıya göndermiş ancak geri gelmemiş. 4 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Bir gören veya duyan olursa polis ya da jandarmaya insaniyet namına bilgi vermelerini istiyoruz” dedi.




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