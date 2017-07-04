Zihinsel engelli şahıs 4 gündür kayıp

Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 gün önce dedesi İsmail Yirmibeş’in evinden çıkan Oktay Yirmibeş bir daha geri dönmedi. Yakınları tarafından gün boyu aranmasına rağmen sonuç alamayınca durum polise ve jandarmaya başvurdu.

4 gündür kardeşinden haber alamadıklarını söyleyen kardeşi Muhammet Yirmibeş, “Abim Cumhuriyet Mahallesi’nde dedemin yanındaydı. Zihinsel engelli abimi dedem dışarıya göndermiş ancak geri gelmemiş. 4 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Bir gören veya duyan olursa polis ya da jandarmaya insaniyet namına bilgi vermelerini istiyoruz” dedi.