Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: K. Karabükspor: 3 Körfezspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Burak Şeker, Hüseyin Aylak, Habip Tiryaki
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın (Doğukan Sabih Toksöz dk. 88 ?), Ahmet Karadayı (Fatih Kızılay dk. 80), Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Yusuf Akbulut dk. 61), Melih Berat Arslan
Yedekler: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Körfezspor: Muhammed Demir, Emirhan Subaş, Talha Özler, Faruk Erdoğan, Semih Üstün (Mustafa Baştürk dk. 80), Emirhan Arıcı, Emir Şen, Emrecan Yıldızhan (Umut Kerem Ayar dk. 55), Osman Kerem Akyol, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Yasin Yeşilkır
Yedekler: Batuhan Kürkan
Teknik Direktör: Mehmet Gökhan Terci
Sarı Kartlar: Cihan, Ali Kemal (Karabükspor), Emir Şen (Körfezspor)
Goller: Abdullah Sezgin (dk. 52), Yusuf Akbulut (dk. 63 ve 90) (Karabükspor)