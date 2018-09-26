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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: K. Karabükspor: 3 Körfezspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Kardemir Karabükspor, sahasında Körfezspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Burak Şeker, Hüseyin Aylak, Habip Tiryaki


Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Cihan Aydın (Doğukan Sabih Toksöz dk. 88 ?), Ahmet Karadayı (Fatih Kızılay dk. 80), Batuhan Kurt, Arif Bostancı (Yusuf Akbulut dk. 61), Melih Berat Arslan


Yedekler: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Toykan Topuz


Teknik Direktör: Levent Açıkgöz


Körfezspor: Muhammed Demir, Emirhan Subaş, Talha Özler, Faruk Erdoğan, Semih Üstün (Mustafa Baştürk dk. 80), Emirhan Arıcı, Emir Şen, Emrecan Yıldızhan (Umut Kerem Ayar dk. 55), Osman Kerem Akyol, Mehmet Mustafa Yıldızaç, Yasin Yeşilkır


Yedekler: Batuhan Kürkan


Teknik Direktör: Mehmet Gökhan Terci


Sarı Kartlar: Cihan, Ali Kemal (Karabükspor), Emir Şen (Körfezspor)


Goller: Abdullah Sezgin (dk. 52), Yusuf Akbulut (dk. 63 ve 90) (Karabükspor)

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