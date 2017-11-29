Ziraat Türkiye Kupası: Kardemir Karabükspor: 2 - İstanbulspor: 1

tur ilk maçında Kardemir Karabükspor, sahasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
27. dakikada Blizcnichenko’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Umut topa hakim oldu.
36. dakikada Blizcnichenko ile duvar pası yapan Seleznov’un ceza sahası dışından şutunda top ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Blizcnichenko sağ kanattan ortasında Seleznov’un son anda çizgiden ceza sahasına çevirdiği topu önünde bulun Serdar meşin yuvarlığı boş ağlara gönderdi. 2-0
54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hamidou Traore’nin vuruşunda top kaleci Umut’tan geri döndü.
62. dakikasında savunmasın rakibinden topu çalan Hamidou Traore’nin vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı.
63. dakikada defansın arkasına atılan pasta topla buluşan Zafer’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait durumdu Şaban meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Süleyman Özay, İlker Takpak xx
Kardemir Karabükspor: Rbka xx, Gaman xx, Ceyhun xx (İlhan Depe dk. 46 xx), Tayyib xx, Osman xx, Hakan Aslantaş xx, İshak xx, Hamidou Traore xx, Blizcnichenko xx (Grozav dk. 84 ?), Serdar xxx, Seleznov xxx (Torje dk. 77 xx)
Yedekler: Çağlar, Papp, Fatih, Arif, Berkay
Teknik Direktör: Tony Popovic
İstanbulspor: Umut xx, Kubilay xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Şaban xx (İbrahim dk. 64 xx), Mehmet xx (Onur dk. 75 x), Zafer xx, Orhan xx, Cajic xx, Bougouhi xx (Ali dk. 68 x), Eslem xx, Mehmet Zeki xx
Yedekler: Okan, Oğuzhan, Muhammed, Tolga
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Seleznov (dk. 36), Serdar (dk. 45) (Karabükspor), Şaban (dk. 63) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Seleznov, Hakan Aslantaş (Karabükspor), Mehmet (İstanbulspor)