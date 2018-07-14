Merkeze bağlı Çakırbağ köyünde hayırseverlerin katkılarıyla yapılan cami, resmi açılışının yapılması için gün sayıyor. 3 bin 700 metrekare alan üzerine yapılan camide 3 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. 54 metre uzunluğunda iki minareye sahip olan cami, köy dışından bile görülebilirken, ihtişamıyla da göz kamaştırıyor. Caminin bünyesinde taziye evi ve Kur’an Kursu da bulunuyor.

Çakıbağ Köyü Muhtarı Ali İhsan Bayram, "Bugünlerimizi 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’e borçluyuz" diye konuşarak, "2014 yılının sonlarına doğru cami inşaatına başladık ve devam ederken, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı. Darbe girişimi sırasında ülkenin gidişatına yön veren kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in adını duyarak öğrendik. Bugünümüzü ona borçlu olduğumuz için de vefa borcumuzu ödeyelim diye bu camimizin adını Şehit Ömer Halisdemir olarak koyduk. Bizim şehidimize vefamızı ödememiz mümkün değil ama en azından isminin yaşatılması için köy halkı olarak bu ismi koymayı uygun bulduk. Allah’ım işlerimizi kolay kılsın. İnşallah kısa bir süre içerisinde resmi açılışını yapacağız. Şuanda ibadete açıldı ve vatandaşlar ibadetlerini yapabiliyor" dedi.

27 Temmuz Cuma günü resmi açılışı yapılacak olan caminin açılışına Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’in de katılması bekleniyor.