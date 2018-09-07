3. KENTFOR, KMÜ’nün ev sahipliğinde başladı

KENTFOR’ başladı.

KMÜ, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜYAM) ile Karaman Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. KENTFOR programının açılışına Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, il ve üniversite protokolü, bilim insanları, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, KMÜ tanıtım filminin gösteriminin ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

“3. KENTFOR’u Türk Dilinin Başkenti Karaman’da düzenliyoruz”

İlk olarak söz alan Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, KENTFOR’un birincisini turizm kenti Alanya’da, ikincisini Trakya’nın incisi Tekirdağ’da, üçüncüsünü ise Türk dilinin başkenti Karaman’da düzenlemiş olmaktan duydukları mutluluğu belirterek, “Aşırı nüfus artışı, iç ve dış göç, sanayileşme gibi sebeplerle çarpık kentleşme ve çevresel bozulma tehdidi altındaki dünyamızda hem merkezi ve yerel kamu yönetimi kuruluşlarının hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının kent ve çevre yönetimi konularına ilgileri giderek artmakta. Bu anlamda forum, Kent ve Çevre Yönetimi alanının önde gelen isimleri ile gelecek vadeden kuşakları bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiriyor ve kentlerimizin daha iyiye gitmesi için de önemli bir adım teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Ömürgönülşen, “Başta bizimle işbirliği yapan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesine, mali ve lojistik destek sağlayan Karaman Belediyesine, Türkiye’nin dört bir yanından moderatör ve konuşmacı olarak gelen akademisyenlerimize, katılımcılara, davetlilere ve özveri ile çalışan herkese teşekkür ediyor, forumun başarılı geçmesini temenni ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

“KENTFOR kendisinden beklenen faydayı sağlayacak”

3. KENTFOR Düzenleme Kurulu Başkanı ve KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay ise 3. KENTFOR’a katılan herkese teşekkürlerini sunarak, “KENTFOR’un üçüncüsünü Karaman’da düzenlemiş olmaktan fevkalade mutluyuz. 110 bildirinin dinleyicilerle buluşacağı form, iki özel oturum ve üçüncü gün düzenlenecek olan sosyal programla sona erecek. KENTFOR’un kendisinden beklenen faydayı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç ise selamlama konuşması yaparak programın şehrimize ve ülkemize fayda sağlayacağını umduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

“Kentler kalkınmanın lokomotifi olmuştur”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, “Gelişmiş ülkelerdeki sanayi devrimi ile başlayan sosyo-ekonomik dönüşüm, kentleri yeniden inşa etmiş, kentsel mekânlardaki hızlı yoğunlaşma toplumsal yapıda önemli değişmelere sebep olmuştur. Kentleşme, gelişmenin bir göstergesi olarak kabul edilirken, kentler de kalkınmanın lokomotifi olmuştur. Uluslararası alanda ülkelerin rekabeti, yerini kentler arası rekabete bırakarak küresel alanda kent ekonomilerini ön plana çıkarmaktadır. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmiş kentlerin rekabet edebilirliği yerel ve sürdürülebilir kalkınma modelleri ekseninde şekillenmektedir” dedi.

KENTFOR organizasyonun işbirliği ve bütünleşmeyi sağlayan çok önemli faaliyetlerden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Akgül konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerel kalkınma; ulusal ekonomiye güç getiren ve küresel ekonomide rekabet edebilirliği artıran önemli bir kavram olup bütüncül bir kent ve çevre yönetimini zorunlu kılmaktadır. Yine yerel kalkınma; yerel yönetimler, toplumsal gruplar, özel sektör, üniversiteler gibi farklı aktörlerin ortaklığının oluşturulduğu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Konuşmasının son bölümünde bu yıl 3. KENTFOR’un Karaman’da düzenleniyor olmasının anlamlı bir tevafuk olduğunu belirten Rektör Akgül, “Karaman; kalkınma, yerel kalkınma ve toplumsal dönüşüm arasındaki ilişkinin açık bir şekilde gözlenebileceği önemli kentlerden bir tanesidir. 3’üncü KENTFOR’u hem ulusal hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli akademik girişimlerden birisi olarak değerlendiriyorum.” şeklinde konuştu.

Rektör Akgül, “İlimizde ve üniversitemizde böyle bir etkinliği düzenleyerek akademisyenleri, araştırmacıları ve hemşerilerimizi bu üst düzey bilimsel programla buluşturan ve forumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese, davetli konuşmacılarımıza ve siz değerli misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

“Kalkınma, Türkiye kentleri için sorunlu bir kavram”

Forumun açılış konuşmasını yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez, Türkiye’nin kentleşme tarihi ve bu tarih içerisindeki sorunları, yerel kalkınma ile ilişkisine değinerek şöyle konuştu: “Kalkınma bir toplumdan bir topluma geçişin adıdır. Kırdan kente, tarımdan sanayi toplumuna geçiş bunlara birer örnektir. Kalkınma, Türkiye kentleri için sorunlu bir kavram. Türkiye toplumunun yüzde 99’u son yüzyılda yer değiştirdi. Türkiye’nin kentleşme tarihine değinecek olursak eğer göçten bahsedebiliriz. Türkiye’ye hem içeriden hem de dışarıdan ağır bir göç söz konusu. Göç, kentleşme demek değildir. Zaten göç alan yerlerin kimliği de göçle gelenleri intibak ettirmeye yetmemiştir. Köylüleri kente toplarsanız büyük sorunlar ortaya çıkar ve köylüler bir anda kentli olamazlar. Artık şehirler şehir değil. Artık kent deyince alışveriş merkezi, gökdelen, araba, yayaların olmadığı yerler aklımıza geliyor. Bir an önce küresel kapitalizmin çıkmazlarını kent rantları üzerinden çıkarmalıyız.”

Prof. Dr. Kemal Görmez konuşmasının son bölümünde neler yapılması gerektiğine değinerek, “Merkeziyetçilikten vazgeçmeliyiz. Adem-i merkeziyetçi, kentlerin duyarlılığının öne çıkacağı devlet yapısına dönmeliyiz. Şehirlerin kimliği üzerinde dikkatli olmalı, farklılıklarını korumalıyız. Mahalle düzeyinde demokrasi ile kentli demokrasiyi inşa etmeliyiz.“ diyerek sözlerini noktaladı.

Açılış programı, plaket takdimi ve tebrik mesajlarının okunmasının ardından "Seramik Kuş Evleri" konulu serginin gezilmesiyle sona erdi. KENTFOR kapsamında iki gün boyunca 23 farklı oturumda 100’ün üzerinde bildiri sunulacak.