741. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri

kez kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinlikleri çerçevesinde Hazreti Mevlana ve Hazreti Yunus’a sevgi yürüyüşü yapılarak Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Mehter eşliğinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Parkı’nda sona eren Hazreti Mevlana ve Hazreti Yunus’a sevgi yürüyüşüne Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk, Recep Şeker, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Vali Fahri Meral ile Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından protokol üyeleri Tarihi Taş Binada düzenlenen ‘Eski Karaman Fotoğrafları’ resim sergisinin açılışını yaptı. Protokol üyeleri daha sonra Yunus Emre Camisi’nin avlusunda kurulan Yunus Emre hoşgörü sofrasının açılışını yaparak vatandaşlarla birlikte etli pilav yedi.

“Türk dili daha da güçlenecek, bizi kucaklayacak”

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk yaptığı açıklamada, “Asırları birbirine aktaran değerimiz Türk dilinin başkenti Karaman’da bugün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek, “Bundan böyle divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda, Türk dilinden başka bir dil kullanılmaya diye ferman buyrulan 741. yıldayız. Tarihi derinliği ve geçmişi olan 741 yıl gibi asırları içine alan bu köklü milletin, kadim medeniyetimizin, geçmişi ile birlikte mütalaa edileceği uzun soluklu bir bayramı da Karaman hudutlarıyla sınırlandırmamalıyız diye düşünüyorum. Türk kültür coğrafyasındaki, iletişimin, kaynaşmanın da her daim olması adına var edileceği yeni şuurları ülke olarak, milletler olarak Türk dilini kullananlar olarak ümit ediyorum önümüzdeki günlerde daha güçlü ülkelerin Türk dili daha da güçlenecek, bizi kucaklayacak, büyük bir kadim coğrafyaların müşterek hakimiyeti olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Türk dili, dünyadaki hak ettiği dillerin arasında yerini alacak”

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ise, "Bugün 741. Türk Dili ve Yunus Emre’yi anma törenlerini coşkuyla kutluyoruz. 741 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey’in dil şuurunu oluşturmasının temel taşı olan fermanı ile birlikte bu Anadolu topraklarında birliğin, beraberliğin dil üzerinden oluşmasını sağlayan, önem bahşetmiş. İnşallah ülkemizde dünyadaki hak ettiği yeri alacak ve Türk dili de dünyadaki hak ettiği dillerin arasında yerini alacak. Ama bu yerini alırken de Karaman, Türk dilinin merkezi olacak” diye konuştu.