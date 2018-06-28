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28 Haziran 2018 06:16

Ağıldaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 3 koyunu telef etti

Karaman’da ağıldaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 3 koyunu telef ederken, 10’a yakın koyunu da ısırarak yaraladı.

Ağıldaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 3 koyunu telef etti

28 Haziran 2018 06:16


Olay, gece saat 02.00 sıralarında Çeltek Mahallesi’nde bulunan bir ağılında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyun sürüsünün yol kenarında başıboş bir halde gittiğini ve içlerinden bazılarının yaralı olduğunu gören vatandaş, durumu hemen polise haber verdi. Polisle birlikte olayı duyan koyunların sahibi Ali Oflaz’da ağıla geldi. Yapılan kontrolde ağıl içindeki koyunların sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isterken, 3’nün demir kapı arasında ezilerek telef olduğu, 10’a yakınının ise kuyruk ve sırtlarından ısırılması nedeniyle yaralandığı tespit edildi. Yaralı koyunların kurtlanarak ölmemeleri için sahipleri tarafından yaralarına ilaç sıkıldı. Yetkililere bir türlü telefonla ulaşamayan koyunların sahibi Ali Oflaz ise bu durum isyan ederek tepki gösterdi. Ağıla gelen Belediye Zabıta ekipleri, inceleme yaparak, rapor tuttu. Bu arada olayı duyarak gelen bazı küçükbaş hayvan yetiştiricileri geçtiğimiz aylarda sahipsiz sokak köpeklerinin kendi koyunlarına da saldırarak bazılarını telef ettiğini söylediler. Yetiştiriciler, yetkililerin bu duruma biran önce çare bulmalarını istediler.




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